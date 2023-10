Tennis de table - P1: À trois, Chiroux met Wanze au tapis pour la première fois

Dans la même série, Tihange a ramené deux points de son déplacement à Tiege. "Et c’est inattendu, se réjouit Stéphane Klaric. Quand on a vu les classements de nos adversaires, on s’est dit que ce serait compliqué. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Cette fois-ci, c’était à Gilles (NDLR : Hubert) d’être un peu en méforme. Kévin (NDLR : Paulus), quant à lui, retrouve son niveau après plusieurs mois en dehors des salles de ping." La semaine prochaine, Tihange affrontera Chiroux. "Chez eux, ils sont redoutables" note Stéphane Klaric.

En P1B, Marchin n’a pas joué puisque Ermitage a déclaré forfait. Les semaines se suivent et se ressemblent du côté de Saint-Georges C qui s’est incliné face à Minerois. "C’est frustrant car il y avait la place pour réaliser quelque chose de bien, commente Vincent Choisis. À titre personnel, je n’ai pas bien joué et j’espère que la roue va tourner dans les semaines à venir. Le maintien ? On y croit toujours."

Saint-Georges C se rendra à Ermitage samedi, pour une rencontre à six points.