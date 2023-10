Tennis de table - N & W-B: Saint-Georges A débloque enfin son compteur

Samedi, Saint-Georges A recevait Vedrinamur pour un choc de bas de classement. Il faut dire que les Saint-Georgiens restaient sur un zéro sur trois quelque peu inquiétant. Face aux Namurois, qui n’alignaient pas leur B2 pour cause d’anniversaire, la bande à Fabian Bolly a été intraitable. "On ne s’attendait pas à gagner de la sorte. Les quatre B4 jouaient très bien et la rencontre a bien tourné à notre avantage puisque nous remportons les six belles du match , explique Bruno Franzoi. La rencontre s’est terminée peu avant 1h du matin, je n’avais jamais connu ça (rires)." Première victoire donc pour Saint-Georges qui ne s’emballe pas pour autant. "Claude (NDLR : Bodart) est encore blessé pour au moins une semaine alors que Clément (NDLR : Bilas) et moi ne sommes pas disponibles ce week-end, précise Bruno Franzoi. Au complet, c’est certain que nous aurions davantage de points." Saint-Georges se rendra à Nodo, un concurrent direct pour le maintien, samedi soir.