Le Fizois Lucas Taelman est champion en Fun-Cup: "C'est très bon à prendre"

Après un départ très correct en course, le trio confirme qu’il peut une nouvelle fois prétendre à un podium général, mais surtout à une victoire ! "Durant les six premières heures de course, la voiture pointait en tête, tout se passait à merveille." Après six heures et plus de 160 tours bouclés, un des deux coéquipiers de Lucas sera victime de l’excès d’optimisme d’un des attardés, ce qui contraindra l’équipage, alors toujours en tête, à l’abandon. "C’est dommage de ne pas finir la saison par une bonne note, d’autant qu’on était vraiment en mesure de s’imposer. On se console quand même avec le titre en FUN (NDLR: équipage sans pilote top-gun), ce qui est très bon à prendre, même si on aurait évidemment préféré le titre général."

Désormais, le pilote de Fize-Fontaine réfléchit à l’avenir, toujours avec le GT en ligne de mire. "Rien n’est encore à l’ordre du jour, mais nous aurons quelques mois pour étudier les différentes possibilités qui s’offrent à nous. Je vise toujours d’être pilote GT un jour, peut-être qu’une proposition va me permettre de m’en rapprocher."

Titre aussi pour AC Motorsport

Très actif aussi en Kronos Fun Cup, le team de Couthuin AC Motorsport a lui aussi décroché un titre ce week-end, en catégorie PURE. «On termine la dernière course de l’année du championnat belge sur la deuxième marche du podium à seulement quinze secondes de nos amis de Clubsport. C’était incroyable! On part 19e et, après seulement un tour, on se retrouve dans le bac suite à un accident devant nous. On repart 56e pour entamer la remontada jusqu’à la 8e place du général.» Grâce à cette performance de l’équipage composé de Benoit Arnaudet, Raphael Bolle Debal et Ralph Pierard, la Cox n°487 termine ainsi 1redu championnat en catégorie PURE.