Juline Delcommune championne FCWB de cyclo-cross, Guillaume Daix brille déjà avec ses nouvelles couleurs

Loin des labourés, mais toujours en Wallonie, sur la route, cette fois, Guillaume Daix a impressionné sur la Philippe Gilbert. Où il a décroché le meilleur résultat de sa saison, sa première chez les juniors. Le puncheur de Couthuin a terminé cinquième du classement final de cette course réputée et internationale.

"Tout s’est vraiment joué sur la deuxième et dernière étape, raconte celui qui portait déjà le maillot de sa nouvelle équipe, Sprint 2000 Charleroi, puisqu’il a pu quitter, récemment, la structure Cannibale B Victorious. Sur la première étape, j’avais attaqué, j’étais dans un groupe à l’avant de la course, mais le peloton est revenu et cela s’est joué au sprint."

Vigilant sans prendre trop de risque, il s’y est classé vingt-neuvième. Avant d’être dans tous les bons coups le lendemain. Et, surtout, dans ceux des hommes forts. "Cela a cassé plusieurs fois, j’étais toujours avec les dix meilleurs", ajoute-t-il.

Il bascule en sixième position au sommet de la célèbre côte de La Redoute. Si le champion de Belgique Jarno Widar s’y est envolé vers la victoire, d’étape, et au classement final, Guillaume Daix a poursuivi sur sa lancée et a tout donné jusqu’à l’arrivée, à mi-pente de La Redoute. Où il a franchi la ligne, sous le regard attentif de Philippe Gilbert, en sixième position pour obtenir la cinquième place du classement final. "Je savais que j’étais capable de faire ce genre de résultats sur des grandes courses", souffle, heureux, Guillaume Daix.

Cette prestation a conforté les dirigeants de Sprint 2000 Charleroi de l’avoir recruté, eux qui connaissent bien le Couthinois, puisqu’il y avait roulé chez les cadets.