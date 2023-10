Jogging : La boucle d’Oreye pour la suite du challenge Hesbignon

Avant-dernière étape du challenge hesbignon ce dimanche matin avec le grand classique: la boucle d’Oreye. Elle en sera à sa 27e édition. Un retour après une année d’absence. "En 2021, on avait eu 320 personnes, se souvient Émile Latour. Là, on espère la même fréquentation et les pré-inscriptions sont bien parties. " Trois courses sont au menum: la 5 km, la 10 km et une nouveauté, la course réservée aux enfants dès 9h45. Une course que les organisateurs ont nommé "La Bouclette" et qui sera longue de 960 mètres. "Les courses adultes ont été modifiées, souligne encore Émile Latour. Elles seront moins dures. La 5 km passera désormais par le château d’Otrange. En ce qui concerne la 10 km, elle va passer le long du Geer avec des endroits plus bucoliques. Il faut bien se renouveler à un moment après autant d’années (rires) " À noter que les pré-inscriptions sont encore valables le jour même. Dernière étape du Hesbignon: Les vallons de la Mehaigne le 5 novembre.