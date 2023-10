Football féminin - P2A: Chuatungungu et Amay renversent le FC Fraiture: "Je refuse de voir les gens abandonner"

Des propos très élogieux pour la jeune femme de 24 ans. Bosseuse dans l’âme, Adeline n’hésite jamais à rebooster ses équipières en compagnie d’Eve Toussaint. "Je refuse de voir les gens abandonner, souligne la défenseure. Il fallait être soudé et la preuve en est avec cette victoire alors que nous étions menées 2-0."

Pour la joueuse amaytoise, cette victoire est précieuse. Et quand on lui demande si elle est d’accord avec l’envie de son coach de jouer le Top 6, elle confirme avec le sourire. "Et pourquoi pas ? Il y a toujours des possibilités. Même si nous avons de nouvelles joueuses, elles ont montré qu’elles avaient de la qualité pour nous aider à remonter au classement. La preuve ce week-end, même avec des blessées, nous sommes parvenues à nous imposer. "

Ambitieuse, Adeline Chuatungungu prend énormément de plaisir à pratiquer le football. Un sport dans lequel elle a vécu des débuts compliqués. "J’ai commencé à l’âge de 6 ans comme gardienne… mais j’avais peur du ballon (rires). Je n’osais plus vraiment jouer et j’ai voulu arrêter car j’avais peur mais mon papa m’a forcée à continuer en me motivant. Au final, il avait raison car je m’amuse énormément. "

Depuis lors, Adeline porte les couleurs rouges d’Amay aussi fièrement que la défense de l’équipe première. Précieuse sur le terrain, comme le confirme son entraîneur, l’arrière permet aussi à son équipe de se relancer dans la rencontre grâce à plusieurs remontrances.

Et dans un sport où le mental se veut pratiquement tout aussi important que le talent, posséder ce genre d’éléments dans son groupe est pratiquement obligatoire pour engranger des succès.

Les Waremmiennes reçues cinq sur cinq

Provinciale 1

Sart-Tilman 4 – Braives 1

Nouvelle défaite pour les Braivoises. Malheureusement, impossible d’en dire plus dans cet article, il est impossible de joindre Cécile Ibanez depuis de nombreuses semaines déjà…

Provinciale 2

Waremme 4 – Aywaille B 0

Pour la cinquième rencontre officielle de leur histoire, les Wawas enchaînent une… cinquième victoire de rang! Un bilan exceptionnel. Et si, à première vue, ne mettre que quatre buts à Aywaille B pourrait être vu comme une performance moyenne, dans les faits, Maxime Raskin se montre très content. «Nos adversaires avaient trois joueuses de P1 dans leur effectif et leur gardienne a réalisé un gros match, souligne le T1. C’est notre meilleur match depuis le début de la saison. Nous avons réussi notre première clean-sheet. Je suis très heureux du contenu et de l’application, ainsi que de la mentalité.»

RU Hutoise 1 – Grâce-Hollogne 1

On attendait le premier match référence des Hutoises sous les ordres de Kristopher Songo Madoudou, on a été servi! Face aux leaders, la Royale Union Hutoise est parvenue à prendre un excellent point. L’entraîneur mosan se voulait particulièrement fier de voir ses joueuses être les premières à faire perdre des points à Grâce-Hollogne. «C’est mérité rien que par l’envie mise par les joueuses tout au long de la rencontre. Car même si nous encaissons le premier but à la 60eet que le temps m’a paru très long, nous avons montré un excellent mental pour égaliser à la 70e. Les joueuses se font désormais plus confiance les unes les autres et ça fait toute la différence.»

Herstal 4 – Hannut 1

Malgré la défaite (logique) face à Herstal, Cédric Romain tenait à tirer pas mal d’enseignements positifs de cette partie. «Pour la troisième fois de la saison, nous avons pu jouer à quinze. C’est très agréable d’avoir un plus grand roulement, ce qui nous a permis de résister plus longtemps. Elles avaient de meilleures individualités que nous, certes, mais il faut retenir le positif.»