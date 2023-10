Cyclo-cross - Onze manches, dont certaines en dehors de la province: le Challenge Henri Bensberg est en mode record pour cette édition 2023

La manche d’ouverture se déroulera donc ce dimanche à Libramont. Mais il sera toujours fidèle aux régions de Huy et de Waremme. Avec une nouvelle escale planifiée à Hannut le 16 décembre. "Nos manches se déroulent habituellement le dimanche, mais ce ne sera pas le cas à Hannut, ni à Waremme", détaille Christian Gilon, le président de l’ASBL Challenge Henri Bensberg.

Pourquoi ? "Pour ne pas faire concurrence ou de l’ombre à la manche de la Coupe du Monde de Namur organisée le 17 décembre", répond, en rigolant, Guy Crasset, membre également de l’ASBL Challenge Henri Bensberg. Avec la tenue de l’épreuve de Hannut le samedi, les fans de cette discipline pourront donc aller, le lendemain, voir de près les stars des labourés sur le site historique namurois. "Et par rapport à la manche finale, toujours organisée à Waremme, ce sera pour permettre à tout le monde d’avoir un bon réveillon de Noël le lendemain, le 24 décembre, ajoute Christian Gilon." N ous avons couvert toutes les dates possibles, avec la volonté de ne pas aller au-delà de Noël, afin de permettre aux clubs formateurs de bien préparer la saison de route avec leurs jeunes. De notre côté, on peut se réjouir de voir de nouvelles épreuves apparaître et nous rejoindre. Onze manches, c’est un record."

Le Challenge Henri Bensberg avait également battu son record, l’an passé, au niveau des participants, avec 2078 engagés sur la totalité des épreuves. "Notre Challenge continue de progresser, avec de plus en plus d’engagés, ajoute encore Christian Gilon. J’ai la chance d’être bien entouré. Au départ, j’étais avec Guy Crasset. Mais nous avons maintenant le renfort important de Cédric Willems, devenu secrétaire, et de Fanny Roche."

Comment sera la nouvelle épreuve planifiée à Hannut ? "Le lieu permettra d’avoir un tracé assez technique", évoque l’organisateur Frédéric Christiaens, papa du coureur Régis, qui s’associe à Roland Lefevre pour la création de cette épreuve. Pour un trio assez ambitieux, avec de chouettes idées pour les prochaines éditions, dont on reparlera.

Le parcours de Waremme, quant à lui, sera, similaire à celui de l’an passé, à nouveau planifié à Grand Axhe. Ou, en fonction de la météo, "il peut être facile, physique ou très technique."

Le calendrier 2023

15 octobre : Libramont.

22 octobre : Orp-le-Grand.

29 octobre : Malmédy (Championnat FCWB de la section Liège).

1er novembre : Theux (La Reid).

4 et 5 novembre : Flémalle.

12 novembre : Banneux.

19 novembre : Soumagne (Wégimont).

3 décembre : Hélécine.

10 décembre : Soiron.

16 décembre : Hannut.

23 décembre : Waremme.