Basket-ball: Même sans Content, Huy sera ambitieux face au leader

Dès lors, c’est à une rencontre particulièrement compliquée dans la petite salle de l’Étoile Jupille que se préparent les Mosans. En effet, les Brasseurs sont les autoritaires leaders de la division. "Mais nous devons monter sur le terrain pour gagner, lance un mentor hutois déterminé. Nous n’avons rien à perdre dans cette rencontre et c’est justement l’occasion de jouer de manière libérée. Le coach de Jupille n’a certainement pas mis un revers éventuel contre Huy dans son tableau de marche et ce sont nos adversaires qui se doivent de bien prester et de rester invaincus. Maintenant, hors de question d’avoir un discours de victime avant cette rencontre. On a des armes à faire valoir."

Car, même si Huy n’est pas encore hyper compétitif, c’est aussi parce que plusieurs ténors attendus ne répondent pas encore pleinement présent. Et on est clairement en droit d’attendre plus d’impact de certains joueurs dans les prochaines semaines, ce qui ne fera que bonifier les Unionistes, si cela se passe dans une mentalité collective. "On a effectivement un petit goût de trop peu sur certaines prestations mais il faut nous laisser du temps. Huy vient de loin, déjà gagner deux rencontres sur quatre, ce n’est plus arrivé depuis des lustres. Performer en P1, ce n’est pas non plus une habitude pour la majorité des joueurs. Donc, on fait avec les forces actuelles et on avance. On a remporté les deux matchs qu’on ne pouvait pas perdre mais tout le monde espère plus et travaille pour le réussir."

On le sent, tout Huy a envie de grandir, de faire parler de lui et d’avancer plus haut dans cette division. Maintenant, il est clair que personne ne s’attend à un exploit dans la salle des Brasseurs et c’est peut-être comme cela que tout le monde va se libérer. Malheureusement, si le groupe a retrouvé Danze, toujours pas de retour de De Neve au programme. "On a même perdu Content en fin de match la semaine dernière et ce sera donc à d’autres à prendre le relais", glissait encore Jovenau avant d’aller défier les Penneman (ex-Wanze).