Basket-ball (Coupe de Belgique): L’incroyable défi de Comblain pour la réception d’Ostende qui a déjà vendu 600 places

Si les Côtiers se sont déplacés dans la petite salle comblinoise il y a deux ans, ce ne sera pas le cas cette fois. "On n’a pas envie de reproduire les mêmes incidents que la dernière fois (NDLR: le match avait été arrêté à la pause en raison de la condensation), explique le président Martial Paulus. On a cherché une salle et le choix s’est très rapidement posé sur le petit Country Hall, à Angleur. Je veux d’ailleurs remercier les Panthers qui ont accepté de décaler leur entraînement pour qu’on puisse jouer."

Déjà 600 places vendues

Une salle avec une capacité de 737 places assises. "L’objectif, c’est que la salle soit sold out pour que la fête du basket soit totale" glisse le président. À l’heure décrire ses lignes, 600 places ont été vendues. "Le règlement nous oblige à réserver un maximum de 55 places à Ostende. Je savais qu’on allait mettre du monde, mais pas à ce point-là. Ici, j’ai bon espoir pour que la salle soit complètement remplie."

Une belle reconnaissance pour un club qui ne cesse de se développer depuis quelques années. "On a également mis en place des repas VIP avant la rencontre. Il y aura un jeu de lumières, un speaker et d’autres surprises. On veut mettre tout en œuvre pour accueillir Ostende de la meilleure des manières, poursuit l’homme fort du Mailleux avant d’évoquer la rencontre. On n’est pas favori mais je reste persuadé que l’équipe peut faire douter Ostende. Avec nos récents résultats en D2, on mérite d’ailleurs leur respect."