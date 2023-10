Matt Petit décroche sa première victoire à La Mohatoise (Challenge hesbignon): "Je remplis l'objectif du début de saison"

Du côté sportif, c’est Quentin Poncelet qui a, une nouvelle fois, remporté la victoire. Il a ainsi grimpé sur la première marche du podium, avec un chrono de 34:54, soit 29 secondes d’avance sur François Rouchet, son dauphin. "Je suis super content de la victoire de ce dimanche surtout que je prépare le semi-marathon de Liège de la semaine prochaine tout en faisant le Challenge hesbignon, explique le leader du Challenge sur la longue distance. V oici quelques semaines que je gagne, je suis vraiment content. Ici, le second m’a vraiment bien mis la pression jusqu’à l’arrivée, j’ai donc dû tout donner jusqu’au bout. Un très beau parcours bien vallonné ave pas mal de chemins de campagne. J’ai eu une grosse semaine d’entraînement et donc j’ai pris un peu de temps pour me mettre dans le rythme mais après, cela a été." Du côté des dames, Christelle Mingneau se classe première, sur un chrono de 45:21.

La petite distance a vu, pour la première fois s’imposer Matt Petit devant Dairy Bolain et Boris Kempinaire. "C’est ma première victoire sur le Challenge hesbignon. Je remplis l’objectif que je m’étais fixé la saison passée, je suis vraiment très content. Je suis quasiment, à chaque fois, premier de ma catégorie mais 5e ou 6e du général. J’espère une victoire dans les prochaines courses, mais à voir si les jambes le veulent." Habitué du parcours, Matt Petit est parti seul dès le début du parcours "Si nous étions partis à trois, je n’aurais peut-être pas su tenir la cadence alors j’ai décidé de partir seul. Chaque année, à Moha, le parcours est compliqué car il n’est pas très roulant. Je reste néanmoins satisfait car la course était vraiment bien avec deux adversaires qui avaient du niveau."

Vicky Vanluyten termine première chez les dames, devant Maya Dussard, sur un chrono de 31:19 et une septième place au classement général.