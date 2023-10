Hamoir: Rausin de retour

Pour aller à Meux, Rausin rentre de suspension. Biersard (genou) est toujours indisponible.

Stockay décimé

Face à Rebecq, Kiotko, Bakija, Bosseko et Labrahimi (entorse) sont indisponibles. Mardi, Stockay est allé gagner à Richelle via des buts de Senakuku (sorti sur blessure, on suspecte une commotion), deux joueurs de P3 et Labrahimi. Sangare est suspendu alors que Boulenger est de retour après un an. Bernier a, lui, repris la course mais est encore trop juste.

Verlaine sans Gilsoul

Pour aller à Binche, Gilsoul est suspendu. Ramadani et Reciputi sont blessés. Rodriguez revient de blessure.

Warnant: retour de Nezer

Pour aller à La Louvière, Warnant aura tout son noyau. Nezer rentre de suspension.

Division 3 ACFF

Union Hutoise: 2 absents

Pour affronter Sprimont, l’Union Hutoise sera toujours privée de Hubeaux et Espeel.

Wanze/BO: Chabot incertain

Pour défier Waremme, Chabot (contracture) est incertain. Henrotte (adducteurs), Moulin (déchirure), Goosse (élongation), Carrasco (cheville) et Mottet (ligmanents) sont indisponibles. Pessotto rentre de suspension.

Waremme: Denruyter incertain

Pour le derby face à WBO, Denruyter (adducteurs) n’a fait que courir. Dumoulin (genou) s’est arrêté. Six joueurs qui n’avaient pas de temps de jeu ont joué avec une équipe mixte contre les U21 de Liège pour une défaite. Lucania est rentré de l’étranger.

Provinciale 1

Geer: Père incertain

Face à Sart, Père (côtes) est incertain. Coulon (cheville) est indisponible. Georges a repris mais est encore trop juste. Vervoort sera de nouveau moblisable.

Fize: victoire à Burdinne

Mardi, en amical, Fize a pris la mesure de Burdinne (1-6). Wojciechowski (2), Picchietti, Sprimont, Defoy et Beaupain ont marqué. Pour affronter Malmedy, Nzembo, Ngengele Thiry sont blessés alors Henrot a seulement trottiné suite à une blessure à une cheville.

Hannut: deux punis

Pour aller à Hombourg, Jamar et Dreze sont suspendus. Crotteux (cuisse) et Cwynar (mollet) sont blessés deux semaines. Après une longue absence, Fraccari reprend avec la P4.