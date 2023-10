Football (D2 ACFF): le comité sportif a vu les dirigeants après Verlaine-Rochefort

Une heure et dix minutes. C’est le temps que le Comité Sportif de l’ACFF a vu les différentes parties attenantes à la rencontre entre Verlaine et Rochefort le 23 septembre dernier. Des incidents avaient émaillé la fin de la rencontre. Après avoir entendu toutes les parties, l’ACFF a décidé… de ne rien décider, préférant se donner un délai de réflexion jusqu’à la semaine prochaine. En clair, pour l’un comme l’autre, les sanctions ne devraient pas être trop lourdes. "Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour le moment car rien n’est décidé, mais oui, on s’oriente vers une sanction financière avec un amende moindre pour Verlaine que pour Rochefort" dit le président Danze. On devrait en savoir plus et définitivement dans les prochains jours.