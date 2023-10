En R1, Huy l’emporte contre Namur Capitale B et reste la seule équipe invaincue: "On fera le bilan dans quelques semaines"

En pleine bourre depuis le début de saison, hormis sa défaite contre Herve-Battice en Coupe de Belgique, Huy a confirmé son excellent état de forme pour sa première rencontre de championnat à domicile. Face à des Namuroises sans complexe, les Hutoises ont rapidement pris la rencontre par le bon bout. Gaspar plante 4 points, avant que Crelot n’inscrive une bombe au périmètre. Les Hutoises sont lancées et Namur tente de colmater les brèches. À la fin du premier quart, Huy mène déjà de +9. "Par rapport à la rencontre de la semaine dernière, les filles ont été appliquées tout de suite. C’était important car, contre une équipe de Namur qui ne lâche rien et qui alignait plusieurs jeunes joueuses de D1, on ne pouvait pas se louper, explique Mike Dekeyser. Elles ont respecté toutes les consignes, tant offensivement que défensivement."