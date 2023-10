Antoine "Titine" Szecel a fait le choix de l’amitié à Fraiture Sports B: "Dans mon ancien club, j'étais un joker de luxe"

Après des années passées à Huy, il a ressenti le besoin de revenir à l’essentiel du jeu, de partager des moments sur le terrain avec ses amis de longue date, et de renforcer les liens qui les unissent. Dans une déclaration récente, Szecel a expliqué: "Le football a toujours été une partie essentielle de ma vie, mais il y a quelque chose de spécial à jouer avec des amis. Rejoindre Fraiture Sports B me donne l’occasion de revenir à la base, de ressentir le plaisir pur de jouer au football tout en étant entouré de personnes que j’apprécie énormément. Un autre point à noter est que j’avais l’étiquette de joker de luxe dans mon ancien club. Ici, je peux évoluer, certes avec des joueurs en construction, pleinement. "

Son transfert vers Fraiture Sports B a été accueilli avec enthousiasme par l’équipe. Antoine apporte une expérience et une passion inestimables à notre équipe. Sa décision de rejoindre les Fraiturois pour jouer avec ses amis montre son dévouement envers le jeu et son désir de contribuer à la réussite de l’équipe. Malgré le fait qu’il rejoigne Fraiture Sports B principalement pour le plaisir, Szecel est un compétiteur né. Il s’entraîne avec sérieux et ne perd pas de vue la possibilité de contribuer activement aux performances de l’équipe. Son attitude positive et son engagement sur le terrain sont des atouts précieux pour l’équipe.

Des ambitions, Titine en a également, et dieu sait que du côté de Fraiture, il y a la possibilité de s’épanouir pleinement. D’abord via un cadre optimiste, mais aussi grâce aux deux équipes premières. C’est dans cette optique que l’ancien hutois, lorgne de loin sur la possibilité de pouvoir rejoindre les rangs de Sébastien Baucamp. Qui ne le ferait pas ?

Au final, que ce soit d’un côté ou l’autre du bateau, ses qualités ne sont plus à prouver. Seule son appétence pour la progression serait un facteur de changement.