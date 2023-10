Football (P3A) - "Si ça continue ainsi, l'équipe descendra en P4": André Jamers, le coach de Templiers-Nandrin B, tire la sonnette d'alarme

Une culbute en P4 serait très difficile à gérer pour ce club formateur. Mais le passif de la seconde équipe nandrinoise ne laisse rien présager de bon. Il y a deux ans, alors que l’équipe n’avait collecté que trois unités sur l’ensemble du premier tour, l’arrivée de Guy Ekwalla à la tête du groupe avait relancé toute la dynamique… avant de tout de même descendre pour une seule petite unité. On sait donc l’importance d’un début de saison chez les Rouges. "Nous restons la seconde équipe du club. Après neuf journées de championnat, on ne peut plus faire descendre des joueurs comme on le veu t, analyse André Jamers. Si nous voulons rester en troisième provinciale, c’est en relevant la tête et en montrant bien plus de caractère."

À voir donc ce que l’équipe va proposer dans les prochains jours. Dans tous les cas, ça ne peut pas être pire que lors des dernières rencontres.