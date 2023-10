Football - P3A: Auteur d’un doublé ce week-end, Noah Tombal brille avec Wanze/Bas-Oha B

La semaine passée, l’entraîneur des Bleus avait exprimé son envie de voir l’équipe marquer plus facilement. Une obligation si on veut jouer le top. "Le club veut que l’on monte via le tour final ou carrément le titre. Et quand je vois notre prestation contre Lensois, je me dis que c’est possible. Nous n’avons pas une équipe comme Thisnes dans la série, on va devoir rechercher le top. "

Et si le joueur se donne 7/10 pour son début de saison, il est tout de même important de rappeler que Noah Tombal vient à peine de passer la majorité, et est déjà suivi par pas mal de monde. "Mon objectif est de faire monter l’équipe. Si je reçois ma chance avec l’équipe première, je ferai tout pour la saisir avec plaisir mais je peux me montrer patient. Après, pas de trop non plus hein (rires)."