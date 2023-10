Football (P3A) - À Warnant B, la crise gronde: "Des décisions en interne pourrissent l’ambiance"

Et les mines déconfites d’Alain Fays et Vincent Delhalle pendant et après la rencontre laissent comprendre que le staff est démuni face à la prestation de leurs ouailles. Si les deux hommes se montraient assez sévères sur leurs troupes, ils connaissent les raisons de cet échec. "Il n’y avait absolument aucune solidarité entre les joueurs, clame Alain Fays. Le groupe ne répond plus à rien. D’ailleurs, hormis critiquer les choix du staff, les joueurs ne proposent rien du tout."