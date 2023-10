Football - P3A: 907 minutes plus tard, Loris Copelli a refait trembler les filets pour terrasser Warnant B

Mais face à Warnant B, Loris Copelli a retrouvé toute sa confiance. En reprenant victorieusement un centre de Maxime Beneux, c’est tout le poids d’une pression qu’il s’est mise qui redescendait. Et la suite de la rencontre se voulait bien plus facile. Avec, d’ailleurs, un deuxième but plein de sang-froid pour faire 3-0, et un dernier assist pour Mickaël Leseur en toute fin de rencontre. "C’est notre buteur hein, il est déjà à seize buts, j’ai préféré lui offrir le goal plutôt que de tenter de mettre un triplél, rigolait d’ailleurs, en fin de rencontre, l’attaquant. Ces deux buts me font un bien fou. Pour ma confiance, je sentais bien qu’il fallait qu’un déclic se passe. Si ma saison est lancée ? On verra bien..."

"Espérer un exploit d’Oleye"

Et si Loris Copelli se montre prudent, c’est qu’il sait que l’adversité n’était pas à la hauteur du rendez-vous. Qu’importe, son rendement a été à la hauteur des espérances. Si Philippe Florkin fait confiance à son joueur en le positionnant à trois places différentes en l’espace d’une mi-temps (NDLR : buteur, milieu offensif puis flanc droit), c’est qu’il sait que son joueur va se battre jusqu’au bout pour permettre à Crisnée d’aller le plus loin possible. "Il va falloir espérer un exploit d’Oleye contre Lensois pour le gain de la tranche, regrette Loris Copelli. La saison est longue, mais comme l’explique le coach, nous ne devons plus nous mettre la moindre pression sur le classement. Jouons, et on verra bien ce que ça donnera. "

Pourtant, au vu du niveau de l’attaque, Crisnée semble le parfait outsider pour jouer le titre. Et contrairement aux années précédentes, l’entraîneur dispose d’un noyau assez large pour effectuer des choix forts. Si le championnat est encore long, il faudra faire avec Crisnée qui, une fois les deux baffes reçues, semble de nouveau en route pour une belle série. Mais pour ça, l’équipe devra compter sur un Loris Copelli aussi performant que lors de cette rencontre face aux Warnantois.