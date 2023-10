Chloé Herbiet a fait une entrée fracassante dans le monde du marathon: "Je ne pouvais pas espérer mieux"

Une peur qui s’est vite envolée, ce dimanche, à l’occasion du Marathon d’Eindhoven, le premier de la carrière de l’athlète du WACO. Mais comme elle en a désormais pris l’habitude depuis des mois, elle a fait tomber toutes les barrières: victoire dans la catégorie féminine, chrono qui la place au troisième rang de l’histoire belge et, surtout, à une minute d’une qualification directe pour les JO. Une expérience extraordinaire sur laquelle elle est revenue pour nous, à froid, mais encore avec des étoiles plein les yeux.

Chloé Herbiet, lors de notre dernier entretien, vous nous aviez affirmé avoir peur de la distance du marathon. Était-ce toujours le cas juste avant le départ ?

Pour dire la vérité, oui, je n’ai jamais été autant stressée avant une course. Tout d’abord parce que c’était l’inconnu, je n’avais jamais couru une telle distance. Je ne savais pas si j’allais y arriver ou pas. Et puis, j’étais aussi stressée car c’est pour cet objectif que j’ai changé de vie, pour aller vers l’inconnu. J’ai arrêté mon boulot et ma famille m’a octroyé une grosse somme d’argent pour atteindre cet objectif.

Vous étiez-vous fixée un chrono à viser ?

Au tout départ, on voulait faire en dessous de 2h35. Après mon semi-marathon, on s’est dit que l’objectif serait atteint si je passais la ligne en moins de 2h32. Mais, dans ma tête, j’aurais quand même été déçue même si c’est déjà très bien pour un premier marathon. Par rapport à ma performance à Copenhague, je me disais que je serais vraiment contente si je passais la ligne en 2h30. Mais je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre.

Quel était votre plan de bataille avant de vous élancer ?

Astrid Verhoeven, une autre Belge, partait sur des bases de 2h28. C’était son sixième marathon et, moi, mon premier. C’était trop rapide pour moi, je voulais rester sur mes bases de 2h30. Mais au départ, un petit groupe s’est formé avec elle et ses lièvres et j’ai su suivre. J’avais peur de craquer, mais j’ai fait l’effort deux ou trois fois pour recoller. Finalement, je me suis sentie très bien et je suis restée avec ce groupe jusqu’au 35e kilomètre. Et puis, je l’ai même lâché.

"Le plus dur, c’est la course mentale"

Vous n’aviez pas peur d’être en surrégime ?

J’avais conscience que j’allais vite. Et ce qui a été le plus dur, c’est la course mentale. Je me suis toujours dit que je n’étais pas certaine de finir le kilomètre dans lequel j’étais engagée. J’étais très bien au niveau de la respiration et j’avais une certaine aisance dans le rythme, mais j’avais peu d’une crampe ou d’un problème digestif. C’était l’inconnu jusqu’à la fin. Et ce n’est qu’au 40e kilomètre que j’ai su que j’allais terminer. Là, j’y suis vraiment allée.

Quel a été votre premier sentiment en passant la ligne avec ce chrono de 2h27: 53 ?

Celui de finir mon premier marathon ! En plus, je le gagne et je réalise un superbe chrono, je ne pouvais pas espérer mieux. J’ai sprinté pour être en dessous des 2h28 car ces secondes-là sont importantes. Faire un tel chrono avec dix semaines de préparation, cela veut dire qu’on ne s’est pas loupé. Cela veut dire que j’ai fait le bon choix. Je remercie énormément ma famille, mon coach, ma manageuse et mes sponsors qui ont cru en moi alors que je n’avais pas encore fait mes preuves. On savait que j’avais des capacités sur les longues distances, mais peut-être pas à ce point-là.

"Oui, les minima sont atteignables"

Vous êtes consciente d’avoir presque réalisé les minima pour les JO de Paris ?

Disons que c’était plutôt un rêve car je ne pensais pas descendre si bas. Mais là, oui, ils sont atteignables. On peut toujours s’améliorer, d’autant que c’était ma première expérience. Notamment au niveau des ravitaillements car je n’ai eu aucun gel. Je les avais fixés à mes gourdes, mais ils sont tombés. J’ai même fait une petite hypoglycémie au 37e kilomètre, il a fallu que je me fasse confiance, que je me parle. Après, faire les minima, ce n’était pas vraiment l’objectif, on voulait passer au ranking.

Cela veut-il dire qu’on ne vous reverra pas sur la distance avant, potentiellement, Paris (NDLR: la moitié des places sont attribuées via les minima, l’autre moitié via le ranking international) ?

Ce qui est sûr, c’est que je n’aurais pas pu faire mieux car je réalise un bon chrono et je gagne aussi 45 points grâce au sacre national. Je suis plus ou moins à la 60e place. Donc, non, si ce n’est pas nécessaire, je n’en referai pas. Peut-être un semi qui me rapporterait quelques points car ça compte aussi. Mais je préfère une belle prépa pour les JO.

C’était peut-être passé inaperçu mais cette victoire vous offre aussi le sacre national. Un autre motif de satisfaction ?

Oui, car c’est mon premier. Et j’avais toujours rêvé franchir la ligne d’arrivée avec la banderole, j’ai toujours envié ceux qui vivent ce moment. Maintenant, je l’ai vécu, c’est parfait !