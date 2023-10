CARTE BLANCHE | Le football féminin est-il le laissé pour compte du ballon rond régional ?

Chiche, on a pris le dossier à bras-le-corps. Et force est de constater que les inégalités sont bel et bien présentes. Là, on voit déjà arriver certains avec des gros sabots: "Ouais, mais le foot féminin, c’est pas du sport." OK, ce n’est peut-être pas le football que vous aimez pratiquer ou regarder, mais c’est du football. Avec ses tactiques, ses gestes techniques, ses duels engagés et j’en passe.

Alors, pourquoi une joueuse de P1 (on a pris nos renseignements, ne vous tracassez pas) n’est-elle pas rémunérée alors que certains joueurs de P4 palpent de jolis émoluments, dans la limite des nouvelles règles fixées par l’ACFF, évidemment. Nous sommes allés vérifier, et la règle indique bien "joueurs et joueuses". Donc, oui, ces femmes qui aiment le ballon rond et qui pratiquent leur passion ont bel et bien le droit d’être rémunérées au même titre que leurs homologues masculins.

Pourquoi, alors, les présidents de clubs ou les personnes qui y injectent de l’argent ne le font pas autant pour les femmes que pour les hommes ? Phénomène de société sans doute. Et héritage d’un passé sur lequel on ne veut pas tirer un trait. Et cette excuse du "Il n’y a pas de monde pour venir voir jouer les filles" ne tient pas au vu du faible public parfois présent au bord des terrains de provinciale pour du football masculin. Et quand on voit parfois l’engouement qu’il y a sur les réseaux sociaux pour le football féminin, il y a de quoi se poser des questions.

Revenir alors à un football 100% amateur comme son nom l’indique ? Impossible tant l’habitude d’être payé pour taper dans le ballon est entrée dans les mœurs. Et ce n’est pas faute de voir les clubs se plaindre car la première question posée au moment d’un entretien pour un transfert est souvent la même: "On gagne combien par match ?" Alors, plutôt que de faire un pas en arrière, faisons un pas en avant, c’est bien plus simple. Et mettons hommes et femmes sur un pied d’égalité. Car le ballon rond, qu’il soit masculin ou féminin, anime toujours les mêmes passions.