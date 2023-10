Basket-ball (P2) - Après deux défaites de rang, Comblain B atomise La Villersoise: "Lorsqu'on joue dur en défense, l'attaque suit derrière"

Pourtant privé de Lessuise, De Liamchine et Henry, Comblain B n’a pas manqué son rendez-vous avec La Villersoise, qui n’avait pas encore perdu cette saison. Le derby aura très rapidement tourné à l’avantage des locaux qui n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires. Clément Matisse met d’ailleurs le Mailleux rapidement aux commandes en plantant treize unités dans le premier quart. La machine comblinoise est en route. D’autant que Leclercq s’offre deux bombes pour porter le score à 37-15. Après dix minutes, la messe est déjà dite. Les Villersois sont à la traîne en défense, Comblain B en profite. "On avait à cœur de se reprendre après nos deux revers consécutifs et le groupe a rapidement retrouvé son identité. L’intensité fut très bonne dès l’entame du match", explique Maxime Princen.