Basket-ball (P1) - Nicolas Danze, l’atout offensif hutois

Tout ne fut pourtant pas rose, pour les Mosans. "Défensivement, on est encore trop gentil. On ne parvient pas à gérer nos émotions durant toute la rencontre. Certains font plus attention à leur temps de jeu plutôt qu’à l’intérêt du groupe. Forcément, cela se ressent sur le terrain et on lâche prise en deuxième période, constate Nicolas Danze. Forcément, le plan de jeu n’est plus aussi bien respecté et on se perd sur le terrain. Il faut encore apprendre à tuer le match bien plus rapidement. Je n’ai jamais paniqué contre Bellaire mais on ne s’impose que d’un petit point, alors qu’on pouvait se mettre à l’abri à la fin du troisième quart."

De retour de blessure après un gros mois sur la touche en raison d’une entorse, Nicolas Danze, qui était déjà présent avec l’Union Huy en R2 la saison dernière, apporte une vraie plus-value au groupe drivé par Steve Joveneau. "J’estime être à 70% de mes capacités. J’essaye d’apporter mon expérience au maximum, le coach me fait confiance et j’en suis très heureux, poursuit l’ancien joueur de Braives, Modave et Ampsin, et qui se montre optimiste pour la suite du championnat. Le bilan actuel est bon. On s’incline contre deux belles équipes où nous n’avons pas grand-chose à revendiquer. Le maintien reste le principal objectif du groupe. Il y a beaucoup de qualités mais on doit gommer ces bêtes erreurs de concentration. Si on parvient à jouer en équipe durant quarante minutes, on pourra alors inquiéter tout le monde. "