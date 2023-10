Basket-ball: Haneffe B poursuit son beau parcours en P3

La deuxième équipe de Haneffe est venue à bout de Tilff après un superbe dernier quart-temps, comme ce fut le cas la semaine dernière contre Hannut B. Les Templiers enchaînent donc et remontent au classement à la sixième place. "Les gars ont, une nouvelle fois, augmenté l’intensité en défense, dans le dernier quart , explique Louis Stouvenakers. Le contrôle du rebond fut primordial dans le dernière ligne droite, puisque nous n’avons pas offert le moindre ballon à nos adversaires. Au niveau du rebond, les gars étaient présents pour obtenir des paniers faciles sous l’anneau et des tirs ouverts. Dans le dernier quart, on inscrit d’ailleurs quatre bombes. La victoire est logique, bravo au groupe."