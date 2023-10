Après 3 revers de rang, Haneffe rentre dans le rang en R2: "Il n'y a rien d'inquiétant"

Depuis sa victoire dans le derby contre Waremme, Haneffe n’a plus gagné depuis le 9 septembre dernier. Sa dernière sortie en date, contre Mons-Hainaut vendredi dernier, n’a pas été à la hauteur. "Mais il n’y a rien d’inquiétant , précise Luca Royen. Si on perdait sans rien montrer ou en affichant aucune révolte, cela deviendrait problématique. Mais ici, hormis le match contre Profondeville, on a toujours bien presté. Et puis, on a quand même affronté de belles équipes. A domicile, Mons, c’est du costaud."