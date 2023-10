"Nous sommes frustrés par la rouge": Serkan Basha revient sur la défaite de Stockay à Tournai, en D2 ACFF

Auteur d’une bonne saison, celui qui a connu Manu Valoir du côté de Seraing explose dans l’entrejeu des Rouge et Noir. Débarrassé des tâches défensives, Serkan Basha a désormais l’occasion de s’infiltrer dans les défenses adverses, à l’exemple du but inscrit. "Avec le système proposé (NDLR : 4-4-2), je joue plus haut. Si le début de saison a été plus compliqué car je suis arrivé après les autres de l’équipe, je me sens désormais très bien dans l’équipe. Il y a de la qualité, c’est indéniable. "

Si Stockay refuse de se projeter sur le long terme, on sent que les hommes de Manu Valoir ont de la qualité dans les pieds. Ils parviennent à mettre en place leur système de jeu mais manquent pour le moment cruellement de réussite. "C’est vrai que nous devons encore mesurer exactement ce dont nous sommes capables de faire. Personnellement, au vu du staff, des infrastructures et du groupe, je pense que nous sommes capables de nous battre pour une place dans le Top 5. Maintenant, il faut respecter la décision du club qui est de plutôt voir match après match ce que ça donne. "

Et cela passe par un retour vers le succès. Chose qui semble déjà ce week-end dans les cordes de Stockay.