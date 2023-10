Hockey: Huy retrouve le chemin du succès

De là, les occasions vont se succéder en première période pour les Mosans, qui vont une nouvelle fois gaspiller quelques situations très chaudes. Mais contrairement aux semaines précédentes, Huy va tenir en grande partie grâce à son gardien Pol Machiroux. "Pol a sorti quelques gros arrêts et a fait ce qu’on attend de lui, apprécie son mentor. Et quand nous sommes parvenus à mettre le deuxième but sur penalty corner via Louis Reynders, les débats étaient définitivement clos. "

Huy a donc parfaitement réagi et peut apprécier ce retour rapide du succès dans ses rangs. D’autant que Geoffroy Destexhe se félicite de la manière avec laquelle ses ouailles ont joué. "Le jeu proposé était franchement pas mal. Les joueurs les plus discrets du groupe sont sortis de leur coquille. Avec Frédéric Trémouroux, mon adjoint, on se félicite aussi de quelques modifications tactiques qui ont porté leur fruit."

La fête a été totale du côté de Huy puisque les dames se sont imposées 1-0 face au Pingouin et s’envolent en tête du classement. Comme quoi, d’une année à une autre, l’ambiance dans un club peut être vraiment différente. La fête a dû se prolonger bien tard dans les travées hutoises.