Football - Simon Tamagni jongle entre P2 et D2 à Verlaine: "Tant que je suis sur le terrain, je suis heureux"

Monté au jeu la semaine précédente avec la D2, Simon Tamagni ne passe donc pas beaucoup de temps avec le groupe de Quentin Wera. "Je m’entraîne avec l’équipe de D2. Et quand je ne suis pas repris avec celui-ci, je viens avec plaisir en P2. L’intégration n’est pas compliquée car je connais beaucoup de joueurs au sein des deux groupes. Tant que je suis sur le terrain, je suis heureux. Car je joue avant tout pour m’amuser, même si j’espère arriver à faire mon trou en D2 le plus vite possible."