Football (P2A) - Retour gagnant pour le Couthinois François Pire: "Mais je ne sais pas si je vais pouvoir continuer"

Au point de devenir un pion majeur du dispositif défensif couthinois. Manu Wilmet le savait et, depuis le mois d’août, le nouveau coach lui fait les yeux doux pour qu’il rechausse les crampons. "C’est un garçon très discipliné, qui affiche une énorme volonté et qui, grâce à sa mentalité, bonifie ses coéquipiers", explique le coach qui a donc réussi à convaincre le joueur de revenir. "Cela fait deux jeudis que je m’entraîne et, si j’ai joué ce dimanche, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer car je vais entamer des cours du soir", explique François Pire, qui fait aussi du CrossFit trois fois par semaine. "Et je dois garder du temps pour ma famille", complète justement le joueur. Manu Wilmet, lui, est prêt à accorder un régime spécial à son expérimenté défenseur. "Dans l’intérêt du club", ponctue le coach couthinois.