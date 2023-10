Football - P2A: Morad Andich, le dynamiteur d'un Braives défensif

Dès l’entame de match, lui et ses coéquipiers ont pris les Faimois à la gorge. "Nous avions été pointés du doigt offensivement depuis quelques semaines. Nous avions donc à cœur de faire le boulot aussi bien derrière que devant, entame le petit format. D’autant plus que nous l’avons fait face à un prétendant au titre."

Et pour parvenir à exploiter au mieux la tactique de Marc Segatto, pas le choix, il faut courir. "Le coach ne laisse pas récupérer la moindre seconde, il nous harangue en permanence. Personnellement, à 39 ans, j’apprends encore " souriait l’ancien joueur de Tilleur notamment.

Mais il n’en perd néanmoins pas l’expérience déjà acquise dans sa longue carrière. Comme sur son but. "Je ne me pose pas de questions, je sais que le tir croisé, c’est mon point fort. Je vois le gardien hésiter donc je dois frapper. Juste avant, j’avais raté une occasion donc je devais marquer" martèle Andich.

Une réalisation qui a donné de l’air aux siens quelques minutes avant un succès qui laisse peut-être place à des idées. "Non, ça, c’est pour les autres, sourit l’attaquant. Il y a beaucoup de grosses équipes. Nous avons eu beaucoup de blessés récemment et, là, on les récupère petit à petit donc on va avoir une belle évolution mais on va continuer de voir match après match."

S’ils continuent d’être solides à ce point et qu’en plus ils deviennent inspirés offensivement, il faudra néanmoins compter avec les Sang et Or. Que Morad Andich le veuille ou non.