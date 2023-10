Football (P2A) - Le Waremmien Luca Willmann veut garder la tête haute: "Continuer à regarder devant"

En s’inclinant à Couthuin, Waremme B a fait une mauvaise opération dans le bas du tableau où Ougrée s’est également imposé. Son avantage sur le 15e classé n’est plus que de trois points, ce qui relance la course au maintien qui semble plus que jamais concerner sept formations. "Nous en sommes effectivement là, mais nous ne devons nous alarmer , entame Luca Willmann. Le jeu que nous proposons est en effet de qualité mais nous souffrons au niveau de l’efficacité offensive (NDLR: seulement huit buts marqués. Seuls Couthuin et Amay font moins bien). C’est vraiment l’aspect de notre jeu que nous devons travailler car pour ce qui concerne l’animation et le secteur défensif (NDLR: Waremme B dispose de la septième défense), nous sommes dans le bon."