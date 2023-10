Football (P1) - Thibault Botterman a fait taire les critiques à son égard: "Le groupe est toujours là quand un joueur est moins bien"

Des critiques qui sont complètement infondées pour Jofray Hella, qui défend ardemment son dernier rempart. "Je trouvais que ces critiques étaient un peu rapides, pointe le mentor hannutois. Il ne faut pas oublier qu’il est arrivé d’Ougrée où il a vécu une saison très compliquée, en essayant de maintenir son équipe quasiment tout seul. Il est aussi arrivé dans un nouveau groupe et voilà qu’on perd Cwynar. On a dû remanier la défense. C’est vrai qu’il avait un petit défaut sur les phases arrêtées mais on en a parlé avec l’entraîneur des gardiens et on a corrigé cela. Il est à l’écoute et, ici, il a tout pris. Car, sur sa ligne, on savait que c’était un très bon gardien. " Et un portier en pleine confiance, cela peut rapporter gros !