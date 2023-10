Football (P1): Romain Morrier fait ce qu’il peut à Fize

Arrivé en droite ligne de Herve l’été passé, le milieu de terrain de 26 ans se bat comme un beau diable depuis la reprise de la saison. "Mais sur le plan comptable, cela ne sert pas à grand-chose, dit-il. On est gêné évidemment et si je vous dis que tout va bien se passer malgré tout, je ne suis pas crédible. Non, tout ne va pas bien. On commet des bêtes erreurs qui nous coûtent pas mal de points à mesure des semaines. On est trop juste sur le plan défensif et offensif. Et à la fois, ça se paye cash. Pourtant, il y a un vrai potentiel dans le groupe. Lequel ne demande qu’à s’exprimer. Mais on ne reproduit vraiment pas en match ce qu’on montre en semaine. C’est dommage. Sinon, on serait à une autre place au classement. Sincèrement, on n’est pas moins fort que l’UCE Liège qui a bien plus de points que nous au classement. C’est triste parce que ça veut dire qu’on n’est pas bien payé du tout avec nos efforts. Mais on ne doit pas regarder derrière. Il faut désormais avancer et essayer de trouver des solutions tôt ou tard. On doit sortir de cette sinistrose. Et éviter de trop penser à notre place au classement. Un succès nous servirait de déclic. J’en suis sûr. Mais il faut qu’il tombe à un moment et le plus vite possible. A nous de continuer de bosser dans notre coin pour faire en sorte que ça se passe bien. Et je suis certain que ça va tomber tôt ou tard. " Le temps presse l’air de rien. Au moins sur le plan mental.