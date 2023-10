Football - P1: Lucas Delvaux attendait une titularisation en championnat avec Geer depuis plus de cinq mois

Sur un terrain, Lucas Delvaux passe difficilement inaperçu. Il est vrai que, du haut de sa grande carcasse, il dépasse d’une bonne tête la plupart des autres joueurs présents sur la pelouse. Et pourtant, avant le déplacement à Malmedy de ce samedi soir, cela faisait un bail que le numéro 30 n’était pas apparu au départ d’une rencontre des Geerois. En effet, sa dernière titularisation en championnat remontait au 30 avril dernier. " C’est vrai que je l’attendais. C’est le genre de choses qu’on aime bien , savoure celui qui s’en doutait depuis le début de la semaine. En fait, Laurent Père était blessé et j’ai compris que ça allait être compliqué pour lui de tenir sa place. Certes, tous les choix sont possibles, mais c’était dans un coin de ma tête. J’ai pu me préparer sans pression en étant focalisé sur le fait de donner le meilleur de moi. "