Football (D2 ACFF): Thibault Monmart, la belle pioche warnantoise

C'est ainsi que Crespin récupérait l'arrière gauche, Biscotti, la baguette de meneur de jeu, et...surprise, Thibault Monmart dans l'axe central défensif au côté de Dejoie. Arrivé en provenance de Rochefort durant le mercato estival, ce sympathique hutois n'avait encore disputé que des bribes de matchs. "Lors des trois dernières rencontres, je suis rentré au jeu en milieu de terrain. Ce dimanche, j'étais titulaire." Oui mais au centre de la défense. "En fait, je peux évoluer en milieu de terrain ou dans l'axe défensif, poursuit le formateur en premiers soins. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai quitté Rochefort après trois saisons. L'entraineur me faisait de plus en plus jouer au back droit alors que je me sens mieux dans l'axe du jeu."

Et lors de cette dominicale, l'ex-Rochefortois a signé une joyeuse entrée au côté de Vincent Dejoie dans l'arrière-garde centrale. Son aisance, son placement et sa bonne vista à la relance ont assurément fait de l'oeil au coach. "Honnêtement, c'est très facile de s'intégrer dans le onze de base. Mes équipiers sont de véritables compagnons de jeu. De plus, j'avais connu Vincent à Stockay. Finalement, l'entente est parfaite dans le groupe. J'avais de toute façon envie de répondre présent pour participer au mieux à la bonne tenue de l'équipe, avoue l'intéressé. La victoire est importante pour la confiance de l'effectif et aussi pour la mienne. Après la déconvenue à l'Union (NDLR: 4-0), nous nous sommes bien remis sur les rails. Nous devons nous appuyer sur les points repères positifs de nos confrontations face à Verlaine et Tubize pour encore progresser. Nous restons sur un bon bilan à domicile. Le déplacement à La Louvière sera à nouveau compliqué. Mais je pense que notre groupe va encore grandir."