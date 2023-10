Football - D2 ACFF: Rodrigue Rihon, pion essentiel de la défense stadiste

Très remuant sur son flanc face à Longlier, Rodrigue Rihon avouait pourtant quelques difficultés à construire des phases de jeu en première période. "On savait à quoi s’attendre face à cette jeune équipe. Dès le début de la rencontre, j’ai vu qu’on me laissait pas mal de liberté. Cependant, mes équipiers venaient rarement vers mon côté. Du coup, à la pause, nous en avons parlé et j’ai pu me montrer plus offensif et participatif en seconde armure." Avec trois points importants à la clé. "Cela va nous donner un peu d’air au classement, mais nous ne devons pas nous relâcher."