Football (D2 ACFF) - Fabrice Nlend a assuré pour sa pige entre les perches hamoiriennes: "Il faut être présent quand on reçoit sa chance"

Et l’ancien dernier rempart de Verlaine a livré une prestation plutôt aboutie, lui qui a été désigné comme meilleur joueur de son équipe. "Oui, dans l’ensemble je suis content. Mais je pense que j’aurais quand même pu faire mieux sur le dégagement qui amène le but qu’on encaisse, reconnaît le gardien de 32 ans. S’il n’y avait pas eu ça, peut-être qu’on ne prenait pas de but et qu’on revenait avec les trois points… Personnellement, je ressens un peu de frustration par rapport à ça. J’aurais dû prendre le temps de mieux faire les choses. Après, j’ai quand même eu quelques ballons avec, notamment, deux face-à-face. "

Une preuve supplémentaire de la richesse des Rats au poste de gardien. "J’ai toujours été un bosseur et je me dis que c’est le groupe qui prime et pas l’individu. Je bosse et les choix sont faits mais il faut toujours être présent quand on reçoit sa chance, confie le Liégeois, qui reste confiant pour ses nouvelles couleurs. Nous avons commencé avec une nouvelle équipe. Il faut simplement que la mayonnaise prenne. Même quand on s’est incliné, on ne méritait pas toujours de perdre. Mais, dans l’ensemble, on progresse et les gens commencent à assimiler ce que les coachs demandent. Oui, on a la possibilité de remonter au classement. Mais il y a encore beaucoup de travail. "

Une valeur fondamentale dans le discours de Fabrice Nlend. Et vous pouvez en être sûrs, le portier ne va pas compter ses efforts !