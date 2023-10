Football: Choukri a vu le problème de Verlaine: "Un jour sans, manifestement"

"Ce n’est pas du tout le Verlaine des autres matchs. On a été mauvais partout en première période. Dans les duels, ce n’était pas bon, dans les transitions ce n’était pas bon. On était toujours deuxième partout. Quand on avait le ballon les joueurs étaient cachés, on attend que ce soit l'autre qui fasse le travail. Comme je l'ai dit, quand tu as faim, le ventre plat, tu veux manger mais quand tu l'as plein, tu n'as plus faim. On a eu trop de suffisance par rapport à la Louvière. On n'a pas eu d'ambition et cela s'est payé cash face à une équipe que nous avons rendue costaude en ne faisant rien."

Si pour établir son top 3, le coach a mis un temps certain pour sortir les noms, il n'a pas trop hésité pour Sami Choukri. Il est vrai qu'il fut un des rares à avoir tenté sa chance.

Mais sans succès, précise de suite le milieu des Verts. Une défaite à domicile, c'est rageant. On ne peut pas perdre des matchs chez nous et de cette manière-là. Quand on parle d'ambition, on se doit de gagner au minimum deux rencontres sur trois à domicile si on veut jouer le haut du classement et le début de championnat est hyper important. On en est loin, on stagne: une victoire, un nul, une défaite, ce n'est pas un bilan de haut de tableau. On est déçu."

Quant à l'explication de Lachhab avec ce manque d'envie affiché, le milieu comprend mais tempère aussi. "J'étais acteur sur le terrain et je le voyais, et vous en dehors, encore plus. On n'a pas eu de réaction et ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas le Verlaine qui a joué à Verviers, contre Rochefort; on est déçu, frustré car ce n'est pas nous. Peut-être un off day? Oui un jour sans manifestement. On peut perdre avec la manière mais comme cela. Cela ne peut pas arriver ici à domicile... On va bosser à la semaine pour se retrouver."

Le brave Choukri et ses collègues vont certainement s'attendre à avoir une sacrée semaine de boulot mitonnée par leur coach.