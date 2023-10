Duathlon - Arnaud Dely sacré champion de Belgique quasiment sur ses terres: "J'avais à coeur de bien faire devant mes proches"

Mais la compétitivité qu’on lui connaît a finalement pris le dessus afin de prendre le départ de ces championnats de Belgique de duathlon prévus ce dimanche à Ocquier. "On n’a pas souvent la chance qu’ils soient organisés. On se plaint quand ce n’est pas le cas donc, quand c’est organisé, c’est bien d’y aller. Mais je n’en avais pas du tout fait un objectif dans ma saison. J’avais simplement repris la semaine dernière avec un entraînement tous les deux jours. Je ne voulais me mettre aucune pression. Faire premier ou cinquième m’importait peu, je voulais seulement finir sur une bonne note", détaille l’athlète de 26 ans.

Et pourtant, après le parcours de course à pied long de cinq kilomètres, le frère de Thibault pointe en tête de course avec une quinzaine de secondes d’avance. "J’avais cette idée de partir très vite en tête car certains adversaires, comme Thibaut De Smet, sont très rapides à vélo. Sur le parcours à vélo, il y avait trois boucles à faire avec une belle côte à l’entame de celle-ci. Je savais que la différence allait se faire là. Après la première, j’ai vu quatre gars revenir et De Smet a placé une grosse accélération dans la bosse. J’ai dû serrer les dents, je devais tenir bon. C’est ce que j’ai fait et on a terminé le parcours à cinq."

C’est alors que tout semble déraper pour le vice-champion d’Europe, qui loupe son box lors de la transition. "Elle était tout simplement catastrophique, reconnaît-il. Je n’ai plus l’habitude de venir courir en Belgique et les panneaux ne sont pas les mêmes qu’en France par exemple. J’ai loupé mon numéro et j’ai dû faire demi-tour. J’ai perdu dix ou quinze secondes à cause de cette erreur de débutant. Heureusement, j’ai su reprendre mes adversaires un à un jusqu’à dépasser Giani Vanden Broucke dans la dernière descente. Je termine avec une dizaine de secondes d’avance, ce qui m’a permis de dérouler. "

Car, aussi étonnant que cela puisse paraître, ce n’est que le premier titre national d’Arnaud Dely chez les seniors. "Je l’avais déjà été chez les juniors il y a quelques années mais j’avais terminé à la deuxième place il y a quatre ans chez les seniors, se rappelle celui qui a remporté le bronze en relais mixte aux Mondiaux cette année. En tout cas, c’était chouette de faire ça. Pas mal d’amis et de membres de ma famille étaient présents. J’avais donc à cœur de bien faire, je n’avais pas envie de les décevoir. "

Et Arnaud Dely n’a pas failli à sa mission, ramener un titre de plus dans sa collection déjà bien remplie.