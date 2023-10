"J’ai demandé au club d’avoir un nouvel assistant coach car Jean-Pierre Buet ne savait plus assurer sa fonction comme il se doit à cause de son boulot. Il sera encore présent avec nous chaque fois qu’il le pourra mais ce sera au cas par cas, explique Ludo Humblet. De plus, je souhaitais vraiment monter encore d’un cran dans tout le travail qu’un coaching staff peut apporter. Je vais vraiment disposer d’un super staff et nous allons pouvoir travailler en profondeur dans tous les aspects, tactiques, analyse de l’adversaire et préparation de match."