De Vierman offrira des hot-dogs jeudi à Thisnes

Quand on est défenseur et que l’équipe adverse a inscrit quatre buts, on ne peut pas dire que l’on passe sa meilleure soirée. "Nous encaissons trop, simplement parce que nous prenons trop de risques, analyse Thomas De Vierman. Combien de fois ne nous retrouvons-nous pas en homme contre homme derrière ? Ce n’est pas normal. C’est vrai que notre équipe compte beaucoup de joueurs offensifs, mais face à des jeunes aussi rapides qu’à Verlaine B, cela se paye cash. C’est un groupe fougueux et technique qui compte d’excellents éléments. C’est une belle victoire, car Verlaine B va causer des soucis à bien des équipes."