Un Verlaine beaucoup trop passif face à La Louvière en D2 ACFF: "Quand tu montes sur le terrain avec de la suffisance, tu ne peux rien espérer"

Heureusement que la météo était des plus douces ce samedi soir au stade des Six Bonniers. Sans cela, les spectateurs présents auraient bien eu du mal à trouver quoi que ce soit pour vibrer, se réchauffer. Sauf peut-être dans les cinq dernières minutes et le long temps additionnel où les Verts ont, enfin, poussé tout vers l'avant. Les spectatrices en lâchaient même leur portable et petit verre de vin blanc pour les encourager. Inutilement. Le RCS ne parvenait pas à inquiéter sérieusement la défense louviéroise et encore moins leur gardien. Juste s'énerver et prendre deux cartons.