Match épique pour Wanze qui craque après prolongation à Dison, en P1 : "Pas de frustration"

À 20 secondes de la fin du match, Wanze mène encore d’un point avec la possession. "Mais on joue de malchance avec une bête faute" déplore le coach. Dison fait un sur deux aux lancers, les deux équipes filent en prolongation. Et, là aussi, Wanze aura l’occasion de tuer le match. Les Sucriers mènent de deux points à 30 secondes de la prolongation. "Mais on loupe une fois de plus le coche, puisque sur la contre-attaque, Dison inscrit un panier et puis un trois points dans la foulée. C’est dommage mais il n’y a pas de frustration. Mon groupe a tout donné" pointe Tom Content.

QT : 30-16, 22-30, 18-22, 20-22, 16-12.

WANZE : De Liamchine 23, Goossens 5, R. Paulus 18, Oudenne 10, Raboz 5, Riga 27, Paulus 8, Fraipont 5, Lhonnay 0.