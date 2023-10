Les Intéristes célèbrent le retour de Lambrecth par une victoire

Et visiblement le message est bien passé malgré une entame compliquée. "Nous avons rapidement pris un but mais ça nous est déjà arrivé sur d’autres rencontres. Le tout était de bien analyser l’adversaire pour pouvoir mettre notre jeu en place. Et puis, nous sommes chez nous. Personne ne viendra faire la loi ici et ça mes joueurs le savent" insistait le mentor hutois. Avec cette mentalité et leurs différents renforts, les Mosans réalisent un beau 10 sur 12. "C’est très bien on verra où ça nous mènera. Je suis en tout cas très fier de mon groupe collectivement et individuellement" tenait à souligner Malaise.

INTER HUY: Halimi, Bernard, Tiecoura, Memedov, Vitija, Amhauch (1), Ramadani, Mehmeti (1), Ramadan, Memeti (2), Lambrecth (3).