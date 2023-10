Vendredi soir, les Haneffois n’ont pas eu voix au chapitre dans la salle de Mons-Hainaut. La défense des Templiers était d’ailleurs aux abonnés absents une bonne partie de la rencontre. Après un premier quart disputé, Mons enclenche la vitesse supérieure pour rapidement mener avoir un viatique de plus dix. A la pause, les Haneffois sont dans le dur avec un retard de seize unités. Les gars de Jérémy Prinsen craquent complètement dans le troisième quart avec seulement neuf points inscrits. En face, les Montois rentrent absolument tout et prennent l’ascendant dans la raquette. Haneffe se réveille en fin de match mais beaucoup trop tard pour espérer engranger quoi que ce soit. Les Templiers subissent donc leur troisième revers de rang et comptent actuellement le même nombre de points que Waremme.

QT : 33-24, 19-12, 25-9, 14-15

HANEFFE : Berger 12, Royen 6, Tassin 12, Georgery 3, Gonda 8, D’Alessandro 8, Delvosalle 3, Fiandaca 8.

Waremme 65 - Gembloux 75

Après sa prestation décevante face à Uccle dimanche dernier, Waremme recevait Gembloux avec la ferme intention de se racheter. Et le début de rencontre donne raison aux troupes de Maxime Gaudoux qui affichent une autre mentalité que la semaine précédente. "Notre approche de la rencontre fut bien meilleure et cela s’est ressenti sur le terrain. Malgré un premier quart un peu compliqué, on s’est rattrapé avant la pause", explique Maxime Gaudoux.

Appliqués en deuxième mi-temps, les Wawas remportent même les deux derniers quart-temps. Insuffisant cependant pour empocher la victoire. "Malheureusement, on commet trop d’erreurs notamment avec plusieurs pertes de balle, dit Maxime Gaudoux . On est même revenu à quatre points avant de lâcher prise en fin de match. Nos adversaires ont eu beaucoup de réussite, c’est frustrant."

Après 27 victoires de rang à domicile, Waremme retombe donc les pieds sur terre.

QT : 13-19, 19-19, 18-17, 15-20

WAREMME : G. Caulers 5, D. Ceulers 3, Parent 5, Proesemans 0, Boscic 3, A. Germay 0, Bastin 12, Rappe 11, Corvers 22, S. Germay 4.