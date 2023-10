Hamoir ramène un point à Ganshoren, en D2 ACFF: "Déçu du niveau"

Privé de Biersard, Fransquet et Lahaque, Hamoir a d’abord concédé un but après l’heure de jeu via Traore avant de voir Colson égaliser en fin de match, sur une belle petite reprise de volée. Un point clairement insuffisant face à une formation bruxelloise qui ne comptabilise qu’une victoire aussi. "On affiche trop de lacunes et c’est certainement à cause d’un manque de confiance. Le train avance et n’attend pas Hamoir. Il faut se remettre au boulot le plus rapidement possible."

Hamoir se rendra à Meux la semaine prochaine.

Arbitre : Alexis Magas.

Buts : Traore (1-0, 62e), Colson (1-1, 88e).

GANSHOREN : Nunez, Camara (88e Famo), Amali (60e Afallah), Traore, Chiffi (72e Lan), Javorina, Pierret, Ngoyi, Manzi, De Graeve, Scholl.

HAMOIR : Nlend, Doneux, Tietcheu, Augugliaro (63e Lecerf), Masset, Damblon, Donlefack, Cusumano (63e Dago), Gabiam, Hamid (63e Colson), Kouadi