Triste défaite des Rats qui pouvaient prendre le lead. "On n’a pas de caractère, c’est fou, fulmine Michaël Jourdan. On retombe dans nos travers de gentillesse… mais ça ne passe pas. Surtout quand on mène 2-0 et qu’on doit simplement maintenir le score. Des joueurs ont voulu tenter des choses pour encore alourdir la marque et, au final, cela se retourne contre nous. Je suis furieux contre le groupe aujourd’hui. Ne parlons même pas de la lucidité qui était aux abonnés absents. Kevin Martins inscrit un superbe but, puis on ne suit pas derrière. Encore une rencontre où le score est en notre faveur, puis on s’oublie. Il n’y avait tout simplement pas de caractère, comme souvent."

Buts: Hames (1-0, 11e), Martins (2-0, 39e).

Oneux 1 – Anthisnes 1

En dominant la rencontre de bout en bout, les Anthisnois n’ont pas réussi à enfiler les buts. À dix pendant les trente dernières minutes, ils ont poussé et encore poussé afin d’égaliser dans les derniers instants. Et malgré leur infériorité numérique, il était possible de repartir de là avec trois points. "D’un côté, on peut dire qu’on a été très chanceux et que le point acquis est logique, explique Alex Liebens. Et de l’autre, on mérite mieux car on a été le chercher."

Anthisnes s’en tire bien, mais n’a pas le réalisme nécessaire pour faciliter son enjeu.

But: Philippart De Foy (1-1, 75e)