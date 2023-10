"Ils ont joué avec beaucoup de longs ballons et c’est comme cela qu’ils nous trompent, explique Greg Sciulara. De notre côté, on a assuré et notre mentalité était studieuse." Pour Jehay B, c’est la débandade. "Il n’y avait pas d’envie, souffle Antoine Thomas. J’espère que l’équipe évoluera mentalement, même si j’y crois peu."

Buts: Nardese R. (1-0, 13e), Jonnart (1-1, 25e), Jacquemotte (1-2, 36e), Rovny (1-3, 37e), Jacquemotte (1-4, 54e), Jacquemotte (1-5, 60e), Bongard (1-6, 81e), Javaux (2-6, 84e).

Haneffe 3 – Amay B 0

Les Amaytois n’ont pas vraiment existé à Haneffe. "On ne mérite rien, se plaint Steve Salentiny. On grandit aussi dans la défaite." Alain Jeanfils, ressent le même sentiment que son homologue. "C’était une mauvaise prestation, raconte l’homme fort haneffois. On retiendra les trois points."

Buts: Leduc (1-0, 5e), Tamagoult (2-0, 80e), Lecloux (3-0, 85e).

Thier-à-Liège 1 – Limont B 3

Sous le signe de la combativité, les Limontois ont fait preuve d’un bon état d’esprit. "On a encore galvaudé, raconte Fred Saint-Rémy, Mais je ne retiens qu’une seule chose, c’est le groupe qui a évolué."

Buts: L’Hoest (0-1, 20e), Jalet (0-2, 57e), Marlière (1-3, 65e).

Montegnée 1 – Oreye B 4

Les Orétois ont réalisé leur plus belle prestation de la saison, et ce n’est pas Fabrice Leurquin qui dira le contraire. "Quel plaisir, sourit le mentor des Verts. Il n’y a pas un joueur à sortir du lot tellement ils ont tout donné."

Buts: Bartuscevicius, Lehaut Delcourt et Strauven.

Engis 4 – Oleye B 3

Engis l’emporte sans forcément briller. "On devait gagner cette rencontre, note Jordan Graindorge, T2 oleyen. Je suis dégoûté."

Buts: Lemaire-Majean (0-1, 3e), Lenaerts S. (1-1, 37e), Cocilovo (2-1, 43e), Velghe (3-1, 68e), Graindorge (3-2, 70e), Denooz (4-2, 77e), Longi (4-3, 85e).

Marchin B 1 – Montagnarde 3

En se battant avec leurs armes, les hommes d’Olivier Candaten se sont bien défendus. "Notre saison est lancée, je suis satisfait. "

But: Frisque (1-3, 64e).