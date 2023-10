En recollant presqu’au score en fin de match, les Limontois ont failli créer l’exploit. "On s’est fait littéralement peur, commente Raphaël Mathieu. Je ne comprends pas la raison… On l’emportait pourtant 1-4. On aurait dû gérer la rencontre. Enfin, les trois points sont à retenir."

Buts: Wlodarczyk (1-0, 2e), Sacré (1-1, 12e), Sacré (1-2, 16e), Sacré (1-3, 68e), Mihesso (1-4, 74e), Demoulling (2-4, 86e), Rasquin (3-4, 88e).

Couthuin B 3 – Racour 2

Les Couthinois l’ont fait ! Malgré la domination adverse, ils ont tout donné en contre. "On a beaucoup subi en deuxième période, raconte Geoffrey Verlaine. Je suis déçu des buts encaissés sur phases arrêtées mais l’essentiel, c’est qu’on est allé chercher cette victoire." Du côté racotais, la déception se fait ressentir. "On pouvait gagner et on encaisse le 3-2."

Buts: Sondervost (0-1, 8e), Gustin (1-1, 27e), Plaineveaux (1-2, 34e), Geuquet (2-2, 44e), Pasquiers R. (3-2, 79e).

Modave 2 – Hannut B 2

Si Modave ne crachera pas dans la soupe, les Hannutois répètent leurs mêmes bêtises. "Même à dix, on pouvait tuer le match et faire 0-3, peste Jean-Michel Pasleau. Nos erreurs individuelles se payent cash et c’est énervant. Encore des débilités qui nous coûtent trois points. Nos ambitions vont devoir être revues à la baisse." Pour Yannick Buron, c’est surtout un bon point de pris. "C’est une belle équipe contre qui nous avons joué, insiste le mentor modavien. On peut dire que c’est un point logique."

Buts: Delcourt et Boccar pour Modave. Njoya et Kipoy pour Hannut B.

Marchin 4 – Thisnes B 1

Les Marchinois n’ont laissé aucune chance aux valeureux thisnois. "On a joué défensivement car il le fallait, commente Pierre Modave. Si on rejoue la rencontre dix fois, on la perd à neuf reprises ; c’est comme ça, ils sont simplement plus forts que nous. Je reste cependant fier de mes troupes qui ont joué le match à la perfection."

Buts: Brems (1-0, 9e), Del Conte (2-0, 17e), Del Conte (3-0, 73e), Gilson (3-1, 79e), Martin (4-1, 81e).

Wasseiges 0 – Strée B 3

Les Stratois ont dompté les jeunes wasseigeois sur un score sec. "On a eu beaucoup d’occasions et on pouvait même alourdir la marque, narre Olivier Sondron, milieu visiteur. Le score est vraiment très gentil. On était tout simplement au-dessus du lot."

Son de cloche différent pour Jonathan Huens. "Il ne nous a manqué que les buts car on avait tout en mains, souligne le mentor local. À l’entraînement, on marque et ici pas… C’est triste."

Buts: Étienne par trois fois