Football - P3A: Crisnée n’a pas eu à forcer son talent pour venir à bout de Warnant B (6-0)

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le suspense n’aura pas duré très longtemps. Exactement sept minutes, le temps pour les locaux de prendre l’avantage. Sur une rentrée en touche rapidement effectuée, Maxime Beneux remise en un temps en faveur de Loris Copelli. L’attaquant crisnéen ne se fait pas prier et ouvre du plat du pied la marque et met ainsi fin à une disette de onze rencontres sans but pour l’avant.

Le match est lancé, Crisnée gagne tous les duels et Warnant B semble incapable de réagir. Et si le buteur-maison Leseur loupe le coche à la 20e, l’attaquant ne se fait pas prier une seconde fois à la demi-heure sur corner.

S’en suit une longue période de disette, où les occasions pour l’équipe de Philippe Florkin se multiplient. Et hormis un poteau trouvé par Fays sur coup franc, Warnant B ne montre rien sur l’ensemble de la rencontre.

De là, les Blancs vont contrôler la possession du ballon. Mieux, ils vont faire plaisir aux spectateurs présents en explosant les compteurs. D’abord Copelli, pour un doublé, grâce à un assist de Matagne. Ensuite, Omarkly trois minutes plus tard, puis Tshoz d’une frappe puissante et pour clôturer la rencontre, un dernier cadeau de Copelli pour Leseur qui n’a plus qu’à conclure. "Je n’ai pas reconnu l’équipe, qui préfère critiquer les choix du staff plutôt que de se remettre en question, conspue Alain Fays. Il est grand temps d’avoir une réaction car nous touchons le fond."

Arbitre: Selcuk Ulker.

Carte jaune: Copelli.

Buts: Copelli (1-0, 7e), Leseur (2-0, 29e), Copelli (3-0, 77e), Omarkly (4-0, 80e), Tshoz (5-0, 84e), Leseur (6-0, 89e).

CRISNEE: Rouge, Carisio, M.Beneux (71e Omarky), Willame, Leseur, Copelli, Tavolieri, Lucchese (46e Tshoz), Carrara (58e Matagne), Lorenzon (61e M’Hamdi), Reginster.

WARNANT B: Mestdag, L.Dony (58e Ubieta), Delvaux (81e Delhalle), Wala Zock (58e C.Dony), Ronveaux, Panepinto, Thirion, Gratien (70e Bonroy), Hankart, Fays, Robaux.