Football (P2A): Verlaine B ne méritait pas de perdre face à Thisnes

Après les citrons, les échanges s’emballent. Suite à une faute de Grosdent à l’entrée du rectangle, Belme propulse directement une pépite dans le but sur une équerre rentrante (2-2). Dans l’autre camp, Hugo Parla est trouvé dans la profondeur et rend l’avance aux Verts. Mais déjà Thisnes obtient une faute dans le rectangle. Wanderson s’avance, mais Haidon repousse. Monsieur Koç siffle et fait retirer le penalty. Cette fois, c’est Belme qui s’en charge. Le portier verlainois repousse à nouveau, mais dans les pieds d’un Thisnois. Il se jette directement, mais commet une faute. Troisième penalty pour les locaux. Cette fois, Belme ne se loupe pas et égalise (3-3).

Une latte et un poteau plus loin, Vanderveck se fourvoie et permet à Tamagni de s’échapper, d’éviter Olivier et d’inscrire son deuxième but de la soirée (3-4). Pierre Longueville ne s’énerve pas et fait monter au jeu Ghafghaf qui se balade dans la défense verlainoise et marque sur sa première touche de balle (4-4). Verlaine semble marquer le coup, notamment à cause de sa débauche d’énergie. Belme en profite pour adresser un caviar vers Licour qui donne au score son allure définitive (5-4).

Quentin Wera joue alors le tout pour le tout. Mais le pauvre Mulowa se fait exclure sur sa première intervention pour un pied trop haut. Thisnes passe donc par la petite porte. Quant aux jeunes Verlainois, ils ne méritaient certainement pas de perdre après cette magnifique prestation.

Arbitre : Emre Koç.

Cartes jaunes: Landrain, Vanderveck ; Evrard, Parla H., Voss.

Carte rouge: Mulowa (directe, 87e).

Buts : Voss (0-1, 15e), Vandervost (1-1, 16e), Tamagni (1-2, 34e), Belme (2-2, 55e), Parla H. (2-3, 57e), Belme sur pen. (3-3, 61e), Tamagni (3-4, 66e), Ghafghaf (4-4, 82e), Licour (5-4, 84e).

THISNES : Olivier, De Vierman, Dierickx, Landrain, Vinchent (46e Vanderveck), Vandervost, Sylla, Petit, Belme, Licour, Wanderson.

VERLAINE : Haidon, Grosdent, Bellefroid B., Evrard, Saglam L., Bellefroid R., Saglam T., Parla M., Voss, Parla H., Tamagni.